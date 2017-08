Grote brand in Den Hoorn (ZH), veel rookontwikkeling

In Den Hoorn, tussen Delft en Wateringen, woedt een uitslaande brand in een bedrijvenpand. Er is veel rookontwikkeling en er zijn ook explosies gemeld. De brandweer denkt dat dit mogelijk gasflessen zijn geweest. Eén pand, waarin een kledinginzamelingsbedrijf en een scooterbedrijf zijn gevestigd, wordt als verloren beschouwd.

Er zijn elf bluswagens en vier hoogwerkers ingezet en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. De rook trekt ook over de nabijgelegen snelweg A4.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Elektriciteit en gas op het terrein zijn afgesloten. De brandweer is bezig het vuur te bestrijden met waterkanonnen en probeert de omringende panden veilig te stellen.