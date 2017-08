Aké meldt zich af, Martins Indi vervanger

Nathan Aké heeft zich afgemeld voor de WK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Bulgarije.

De verdediger van Bournemouth is geblesseerd aan zijn enkel. Die kwetsuur liep hij zaterdag op in het duel met Manchester City.

Bondscoach Dick Advocaat heeft Bruno Martins Indi (Stoke City) als vervanger opgeroepen.

Van Persie

Robin van Persie komt vooralsnog maandag gewoon naar Noordwijk. Hij liep vrijdag op de training van Fenerbahçe een schouderblessure op.

Hij ontbrak zondagavond bij de wedstrijd van zijn club. Volgens de dokter van de Turkse club staat Van Persie zo'n tien tot veertien dagen aan de kant.

De KNVB liet zondagavond weten dat Van Persie nog steeds deel uitmaakt van de selectie van Oranje.

Oranje speelt op 31 augustus in Parijs het kwalificatieduel met Frankrijk en drie dagen later is in Amsterdam Bulgarije de tegenstander.