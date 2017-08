FC Groningen boekt eerste zege tegen oppermachtig Utrecht

Django Warmerdam zette de thuisploeg al vroeg op 1-0. Hij ontfutselde Sander van de Streek de bal en schoof de bal bekeken in de hoek.

FC Utrecht kreeg daarna kans op kans, waarbij vooral de Franse spits Jean-Christophe Bahebeck zich liet gelden. De handige aanvaller - met de Duitser Lukas Görtler de vervanger van het gespaarde aanvalsduo Cyriel Dessers en Gyrano Kerk - was een plaag voor de Groningse defensie maar vergat keer op keer te scoren.

Dat gold ook voor Willem Janssen en Dario Dumic, die allebei de paal raakten uit een Utrechtse corner.

Drost scoort wel

Aan de andere kant liet Jesper Drost zien hoe het wel moest. Uit een van de spaarzame Groningse aanvallen - een combinatie waarbij Juninho Bacuna, Mimoun Mahi en Jesper Yttergard Jenssen een rol speelden - drukte Drost kort voor rust gedecideerd af.

Na de rust volhardde Utrecht in het missen van kansen en was Groningen via Bacuna (lat) dicht bij de 3-0. Toch kwamen de Utrechters terug in de wedstrijd via Bahebeck, die vanuit de kluts raak schoot.