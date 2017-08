Handbalteams Lions en Dalfsen pakken Super Cup

OCI-Lions, dat de Supercup vorig jaar ook al won, zette Fiqas/Aalsmeer met 29-23 aan de kant in Houten. Aalsmeer moest afgelopen seizoen zowel in de strijd om de Supercup als in de bekerfinale ook al buigen voor de ploeg uit Limburg, die ook nog de landstitel veroverde.

De ploeg van coach Bert Bouwer had bar weinig in te brengen in Houten. Aalsmeer was simpelweg niet opgewassen tegen het fysieke spel van de Lions en miste ook te veel kansen. Halverwege leidden de Limburgers al met 19-8 en in de tweede helft slaagde Aalsmeer er geen moment in om de spanning terug te brengen.

Spannende strijd bij de vrouwen

De vrouwen van Morrenhof Jansen/Dalfsen rekende als beker winnaar in een spannende wedstrijd af met landskampioen Succes/VOC: 33-31.