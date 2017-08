EK hockey dag 10: mannen willen met revanche vrouwen achterna

De Nederlandse hockeymannen hebben precies dezelfde opdracht die de vrouwen zaterdag hadden: winnen van België en ze zijn Europees kampioen. Dat zal waarschijnlijk wel lastiger worden dan gisteravond, toen het 3-0 werd voor de Oranjevrouwen.

De historische 5-0 nederlaag van maandag ligt namelijk nog vers in het geheugen. De Belgen waren gevaarlijk en efficiënt, bij Nederland lukte het allemaal net niet. Toch was bondscoach Max Caldas achteraf niet ontevreden. "Dit kan gebeuren. We gaan hier alleen maar sterker van worden", zei hij.

Revanche

Het zorgt in ieder geval voor extra motivatie bij de Nederlandse mannen. "We hebben een rekening met ze te vereffenen. En er is niets mooiers om dat in de finale te doen", liet topscorer Mirco Pruyser al weten na de gewonnen halve finale tegen Engeland.

Oranje moet dan nog wel eerst een bal achter de ijzersterke Belgische keeper weten te krijgen. Vincent Vanasch hield maandag met zijn ploeggenoten elf Nederlandse strafcorners uit zijn doel en is tot nu toe de man van het toernooi.

Finale om 16.00 uur

De finale wordt vanmiddag al om 16.00 uur gespeeld en is te zien op NPO1 en NOS.nl. Marc Lammers en Teun de Nooijer blikken vooruit op de laatste wedstrijd van het toernooi.