Peiling: meer dan helft Fransen ontevreden over Macron

De meerderheid van de Fransen is ontevreden over het optreden van president Macron. Met diens populariteit gaat het sinds zijn aantreden in mei gestaag bergafwaarts. Uit een peiling van onderzoeksbureau Ifop in opdracht van de zondagskrant Le Journal du Dimanche blijkt nu dat 57 procent van de ondervraagden kritisch is over Macron, 14 procentpunt meer dan in de vorige peiling van Ifop in juli.

Veertig procent van de respondenten is nog te spreken over de president.

Macron is verwikkeld in een taaie politieke strijd over hervormingen van de arbeidsmarkt die hij wil doorvoeren. Verder heeft hij ruzie met de strijdkrachten. In weerwil van eerdere beloftes wil hij bezuinigen op defensie.

Het draagvlak voor Macron neemt al enige tijd sneller af dan dat bij zijn voorgangers Sarkozy en Hollande het geval was in de eerste periode na hun aantreden.