Drie doden Texas door orkaan Harvey; angst voor overstromingen

Het dodental door de orkaan Harvey in Texas is gestegen tot drie, meldt de brandweer van de zwaar getroffen kuststad Rockport. Bij die plaats, even boven Corpus Christi, kwam de orkaan gisteren aan land.

Reddingswerkers zijn nog op zoek naar meer slachtoffers in verwoeste huizen en woonwagens. Er zijn veel elektriciteitsmasten en palmbomen omgewaaid in het gebied. Duizenden mensen zitten zonder stroom. Mobiele telefonie is niet meer mogelijk. Veel kustplaatsen zijn van de buitenwereld afgesneden door het vele puin dat op de wegen ligt.

Er bestaat nog altijd veel gevaar door de zware regenval in Texas. De burgemeester van Houston waarschuwt dat dat nog wel even door kan gaan en dat zich de komende dagen "een waterballet" van 60 tot 90 centimeter kan voordoen. Dat kan leiden tot zware overstromingen.

De storm lijkt zich intussen maar langzaam te verplaatsen en houdt nu huis ten noordwesten van de stad Victoria.