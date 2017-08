Dode bij schietpartij in Oosterwolde

In Oosterwolde in Friesland is bij een schietpartij iemand om het leven gekomen in een woning. De identiteit van het slachtoffer is nog onduidelijk, net als de achtergrond van de schietpartij.

De politie kwam af op een melding van buurtbewoners die hadden gehoord dat er was geschoten in de woning. Ook hebben ze gezien dat een of meerdere personen het huis verlieten. Van de dader of daders is nog geen enkel spoor.

Toen de agenten aankwamen bij de woning was het slachtoffer al overleden. De omgeving van het huis waar het gebeurde is afgezet. In de woning doet de forensische recherche sporenonderzoek.