Gavrilova grijpt eerste WTA-titel

Daria Gavrilova heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam geschreven. De nummer 26 van de wereld won in New Haven in de finale met 4-6, 6-3, 6-4 van Dominika Cibulkov√°.

De 23-jarige Australische stond voor de derde keer in een WTA-finale. Eerder dit jaar in Straatsburg en vorig jaar in Moskou moest ze de hoofdprijs aan haar opponente laten. Gavrilova en Cibulkov√° maakten er een hoogstaande finale van.

In lange rally's werd gevochten om de punten en geregeld werden die gemaakt met een winner. De Slowaakse, die veel kansen onbenut liet, kwam in de derde set met een break op 4-3, maar won daarna geen game meer.