'Derde persoon filmde Kim Wall bij werkplaats Peter Madsen'

Twee getuigen hebben tegen de Deense krant Ekstrabladet gezegd dat ze een derde persoon hebben gezien in het gezelschap van de dood teruggevonden Zweedse journaliste Kim Wall en de Deense uitvinder Peter Madsen.

Dat zou enkele uren voordat Wall en Madsen uitvoeren met de zelfgebouwde onderzeeboot van Madsen zijn geweest. Volgens die getuigen interviewde de journaliste de Deense uitvinder voor zijn werkplaats en werd dat door deze derde persoon gefilmd.

Wall maakte 10 augustus een tochtje met Peter Madsen op zijn zelfgebouwde duikboot en verdween daarna spoorloos. Madsen verklaarde in eerste instantie dat hij haar in Kopenhagen had afgezet, maar veranderde later zijn verklaring. Hij zei dat ze bij een ongeluk aan boord om het leven was gekomen en dat hij haar een zeemansgraf had gegeven.

De romp van Wall spoelde dinsdag aan bij het Deense eiland Amager. Volgens de politie zijn haar hoofd en ledematen bewust verwijderd. Madsen zat al vast op verdenking van dood door schuld en daar werd na deze lugubere vondst ook de verdenking van lijkschennis aan toegevoegd.