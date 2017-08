Feyenoord loot ADO in KNVB-beker, Ajax naar amateurs

Feyenoord neemt het in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen ADO Den Haag. De Rotterdammers spelen op 19, 20 of 21 september in de eigen Kuip tegen de club uit de residentie.

Ajax gaat op bezoek bij de amateurs van SVV Scheveningen (derde divisie), PSV speelt een uitwedstrijd bij de zaterdagamateurs van SDC Putten.

Bekerhouder Vitesse start met een uitduel bij het Amsterdamse AVV Swift en FC Utrecht gaat op bezoek bij de amateurtak van aartsrivaal Ajax.

Vierde wissel

Bij de loting werd ook duidelijk dat in de verlenging van alle bekerduels dit seizoen trainers een vierde wissel mogen toepassen.