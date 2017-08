Twee gewonden bij schietpartij woonwagenkamp Alphen

Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn zijn twee mensen gewond geraakt. De dader is voortvluchtig, bij de zoektocht heeft de politie een helikopter ingezet.

Rond 19.00 uur kwamen er verschillende meldingen bij de politie binnen over schoten in het kamp. Agenten met kogelwerende vesten zijn het woonwagenkamp binnengegaan. Een medisch team werd per traumahelikopter aangevoerd. De gewonden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Het gebied rond het kamp op het Goudse Rijpad is afgezet.