Messi begeleidt Barcelona eigenhandig langs Alavés

In een matig duel is FC Barcelona er toch in geslaagd om Deportivo Alavés op de knieën te krijgen. In het Estadio Mendizorrotza in Baskenland eindigde het in 0-2, met twee doelpunten en een gemiste strafschop van Lionel Messi.

Verdediger Gerard Pique werd in zijn vierhonderdste duel voor Barcelona in het strafschopgebied van Alavés naar de grond getrokken: strafschop. Messi schoot vervolgens prima in de linkerhoek maar een uitstekende redding van doelman Fernando Pacheco voorkwam de 1-0.