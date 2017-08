Dodental aanvallen op politiebureau's in Myanmar loopt op

Het dodental van de aanvallen van Rohingya-strijders in Myanmar is opgelopen tot 89. Een reeks aanslagen op politiebureau's heeft aan 77 moslim-opstandelingen en 12 leden van de veiligheidsdiensten het leven gekost, meldt het leger. De aanvallen begonnen vrijdag, maar ook vandaag zou nog gevochten worden.

Rohingya's vielen met vuurwapens, stokken en zelfgebouwde bommen dertig politiebureau's en een legerbasis aan. De aanval is opgeëist door het Arakan Rohingya Bevrijdingsleger.

Gevlucht

Grote groepen Rohingya zijn de afgelopen jaren voor het geweld tegen hen in Myanmar op de vlucht geslagen. Een deel is naar de bergen gevlucht. Zo'n duizend mensen zijn gestrand aan de grens van buurland Bangladesh. "Talloze Rohingya's proberen het land binnen te komen, maar we hebben een zerotolerancebeleid; niemand zal worden toegelaten", zei Mohammad Ali Hossain van de Bengaalse grensbewaking tegen persbureau Reuters.

De Rohingya zijn een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. In dat land wonen ongeveer een miljoen moslims. Het grootste deel van de Rohinya's bevindt zich in de westelijke deelstaat Rakhine. De bevolkingsgroep wordt ook na het verdwijnen van de militaire junta door de regering onderdrukt. Vaak krijgen ze de Myanmarese nationaliteit niet, en worden ze beschouwd als illegale vreemdelingen uit Bangladesh.

VN-kritiek

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft het geweld van het Arakan Rohinya Bevrijdingsleger vrijdag scherp veroordeeld. Hij uitte zijn zorgen over de toegenomen spanningen, en zei te hopen dat de verantwoordelijken voor de rechter gebracht worden. Tegelijk drong Guterres erop aan dat "de oorzaken van het geweld, met name ten aanzien van identiteit en burgerschap" op een vreedzame manier worden aangepakt om de spanningen te verminderen.

Het geweld in Rakhine is een hoofdpijndossier voor de regering van nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Zij krijgt kritiek omdat ze onvoldoende zou doen om de bevolkingsgroep te beschermen, vooral ook in de nasleep van vergelijkbare Rohingya-aanvallen in oktober vorig jaar. VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein sprak in februari onder meer van "vernietigende wreedheid" van de veiligheidsdiensten tegen Rohingya-kinderen. Een VN-onderzoek naar de mensenrechtenschendingen houdt Suu Kyi tegen.

Suu Kyi zegt te werken aan de implementatie van de aanbevelingen uit een rapport van voormalig VN-chef Kofi Annan. Die pleitte er in een donderdag verschenen rapport voor zo snel mogelijk te werken aan de economische ontwikkeling van Rakhine. Suu Kyi zegt dat de aanslagen van vrijdag tot doel hadden pogingen om tot een vreedzame oplossing te komen te ondermijnen.