Castaignos hervindt plezier bij Frasers Vitesse

Hij is nog maar een week of drie terug in Nederland, maar nu al kan Luc Castaignos zeggen dat het weerzien met de eredivisie hem goed heeft gedaan. De spits die dit seizoen door Sporting Portugal wordt verhuurd aan Vitesse, heeft in Arnhem het geluk hervonden. "Ik was het plezier een tijdje kwijt. Maar nu sta ik elke dag weer met een lach op het veld", vertelt Castaignos.

Zijn buitenlandse avonturen leverden hem tot nu toe weinig sportieve hoogtepunten en veel zitvlees op. Zowel in de Serie A (Internazionale) als in de Bundesliga (Eintracht Frankfurt) en de Primeira Liga (Sporting) slaagde Castaignos er niet in een vaste waarde te worden.

"Dat is voetbal, dat is het leven. Als je geen risico's durft te nemen, blijf je maar staan waar je staat. Ik hou van een avontuur en dat ben ik een paar keer aangegaan. Natuurlijk hoop je dan door te breken. Maar ik ben er supertrots op dat ik 24 ben en bij dat soort clubs heb gespeeld", aldus Castaignos.