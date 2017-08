Team Sunweb zet Barguil uit Vuelta

Team Sunweb heeft de Fransman Warren Barguil uit de Vuelta gezet. De reden voor het wegsturen is het niet opvolgen van de ploegorders. Tijdens de zevende etappe kreeg kopman Wilco Kelderman te maken met een lekke band. Een aantal ploeggenoten, onder wie de jonge Sam Oomen, liet zich terugzakken om Kelderman te ondersteunen. Barguil deed er alles aan om in het peloton te blijven.

Begin deze maand werd bekend dat Barguil de ploeg gaat verlaten. Het Franse klimtalent won dit jaar de bolletjestrui en twee ritten in de Tour, maar besloot toch om de WorldTour-ploeg te verlaten en voor het Pro-Continentale Fortuneo Oscaro te gaan rijden. Bij deze Franse ploeg heeft Barguil de belofte gekregen dat hij als kopman naar de Tour mag.

Topvorm

Barguil was in goede vorm tijdens deze Vuelta. De 25-jarige Fransman stond dertiende in het algemeen klassement. "Ik baal dat ik uit de Vuelta ben gezet, maar ik moet deze beslissing accepteren", vertelt een balende Barguil. "Ik voelde mij erg goed en ik zag mijzelf in eenzelfde rol als ik tijdens de Tour mocht vervullen. Dat betekende aanvallen in de bergen."

Door de lekke band in de slotfase zakte Kelderman van plek 11 naar de 14 in het algemeen klassement. Nu Barguil eruit is, stijgt de Nederlander weer een plek. Team Sunweb heeft na het wegsturen van Barguil twee Nederlanders in de top-20. Kelderman staat 13de en Oomen 14e in het algemeen klassement.