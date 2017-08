Toornstra wil erfenis Kuijt niet op zich nemen

Met het stoppen van Dirk Kuijt, het vertrek van Eljero Elia naar Istanbul Basaksehir en Rick Karsdorp naar AS Roma zag kampioen Feyenoord meerdere steunpilaren vertrekken. Karim El Ahmadi werd de nieuwe aanvoerder.

Zoals altijd bij een nieuwe groep ontstond er een nieuwe dynamiek. "Karim vervult zijn rol als aanvoerder goed. Natuurlijk is er een nieuwe dynamiek, maar de sfeer is nog steeds dezelfde en we zijn nog steeds hongerig. We weten wat het kampioenschap heeft losgemaakt en willen dat nog een keer."