Wekdienst van 26 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

Verder vandaag...

In Barcelona gaan naar verwachting honderdduizenden mensen de straat op tegen terrorisme. Het motto van de protestmars is 'ik ben niet bang'. De demonstratie is een reactie op de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij 15 mensen om het leven kwamen.

De Nederlandse hockeyvrouwen spelen vanavond de finale van het EK in eigen land. De wedstrijd tegen België in het Wagener Stadion in Amstelveen begint om 20.00 uur. De finale is live te zien op NPO 3 en op NOS.nl.

Op het circuit van Spa-Francorchamps komt Formule 1-coureur Max Verstappen in actie. Tienduizenden Nederlanders zijn daar speciaal voor naar de Belgische plaats afgereisd. De kwalificatie begint om 14.00. Op het hetzelfde tijdstip is zondag de daadwerkelijke race.

Fijne dag!