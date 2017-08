Noord-Korea lanceert meerdere raketten in zee

Noord-Korea heeft in de vroege zaterdagochtend meerdere projectielen gelanceerd die vervolgens zo'n 250 kilometer verderop in zee zijn gestort. Dit meldt het Zuid-Koreaanse leger, dat de incidenten analyseert en de aard van de projectielen probeert te achterhalen.

Het Amerikaanse legercommando zegt in een afzonderlijke verklaring drie korteafstandsraketten te hebben waargenomen, waarvan er een vrijwel onmiddellijk zou zijn ontploft.

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden diverse wapensystemen getest, inclusief een intercontinentale raket die de potentie heeft om Amerikaans grondgebied te bereiken. Dat leidde begin augustus tot nieuwe VN-sancties tegen de communistische dictatuur.

Afgelopen woensdag gaf leider Kim Jong-un tijdens een bezoek aan een militair complex opdracht om meer raketmotoren en -koppen te laten fabriceren.

Tweede kernreactor

Het lanceren van nieuwe raketten zou de spanningen rond Noord-Korea verder kunnen vergroten. Het land blijkt ook druk met het fabriceren van onderdelen voor een tweede kernreactor in het land. Het Internationaal Atoomagentschap IAEA schrijft dat in een gisteren gepubliceerd rapport over Noord-Korea.