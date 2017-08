Militairen schieten aanvaller neer in centrum Brussel

In het centrum van Brussel hebben militairen een man neergeschoten die twee militairen had aangevallen met een mes. Belgische media meldden vanavond al zijn dood op basis van een politiebron, maar de Brusselse justitie liet later weten dat de man in kritieke toestand verkeert.

De dader zou een 30-jarige Somaliër zijn. Hij zou niet bij de politie in beeld zijn geweest als terrorismeverdachte.

Hoe de militairen er aan toe zijn is onduidelijk. Er zijn er twee lichtgewond geraakt, schrijft de krant Dernière Heure. Maar Radio 1 van de VRT meldt dat een van hen zwaargewond is.

Het incident was in de Emile Jacqmainlaan, in het noordelijk deel van het centrum. De politie heeft de buurt afgezet en het openbaar vervoer ligt stil.