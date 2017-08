FormatieVlog #21: onderhandelen op militair terrein, met een wijntje erbij

Een geheel nieuwe locatie voor de formatievloggers: het bos vlak bij het militaire terrein De Zwaluwenberg waar de onderhandelaars twee dagen vertoeven. Een beetje onwennig, maar vlogger Joost Vullings is gelukkig goed voorbereid. Hij houdt, naast het duiden van de politieke week, goed in de gaten of er geen ossen naderen. Daar is namelijk voor gewaarschuwd.

Er gebeurde bar weinig in Den Haag deze week, vinden de drie NOS-vloggers. De onderhandelaars lieten zich interviewen, maar zeiden niets nieuws.

Behalve VVD-fractievoorzitter Zijlstra, die heel stellig zegt niet terug te gaan naar de Tweede Kamer. "Mijn voorkeur is om het kabinet in te gaan." Buma zegt dat hij "er niet mee bezig is" en dat geloven de vloggers dan weer niet.

Verder in het Formatievlog #21: alles over zwaluwstaarten, vlogger Xander van der Wulp met een witte anjer en VVD-leider Rutte die in de toekomst lange vergaderingen van de vrijdagse ministerraad verwacht.