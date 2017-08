Advocaat: met principes zou ik hier maar met 12 man staan

Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben. De een speelde nog nauwelijks, de ander heeft pas net weer een nieuwe club en de derde was lichtgeblesseerd. Dick Advocaat moest vrijdagmiddag tijdens het bekendmaken van zijn selectie bekennen dat er toch wel erg veel spelers met 'een vlekje' bij zitten.

De bondscoach heeft zijn principes (geen spelers oproepen die niet fit zijn) laten varen. "Als ik principieel zou zijn, had ik hier met 12 man gestaan..."

Advocaat maakt zich geen zorgen over de teleurstellende resultaten van de Nederlandse clubs in Europa. "Ik vind dat wel meevallen. Twee maanden geleden stond Ajax in de Europa League-finale. Voor jonge spelers is internationaal voetbal belangrijk, maar voor Oranje is dit niet van invloed. Wat er moet gebeuren bij de Nederlandse clubs? Daar ben ik niet voor...", zei Advocaat in Zeist.

"Er is altijd een golfbeweging. Kijk de cijfers maar na. We zijn een klein land. We kunnen niet altijd aan de top staan."