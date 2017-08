Mo Farah: wat een manier om af te sluiten

Met enig geluk sloot Mo Farah donderdagavond zijn carrière op de baan toch nog winnend af. Wereldkampioen Muktar Edris leek op de zege af te stormen, toen hij plotseling viel, na te zijn aangetikt door zijn landgenoot Paul Chelimo. Door het voorval raakte de derde Ethiopiër, Yomif Kejelcha, uit balans. Chelimo werd tweede, Edris derde.

"Op deze manier had het op de wereldkampioenschappen moeten gaan...", sprak Farah na afloop. De Brit kwam half augustus tijdens de finale van de 5.000 meter bij de WK in Londen als tweede over de meet.

Farah, meervoudig olympisch en wereldkampioen, gaat zich vanaf volgend jaar toeleggen op de marathon. "Wat een manier om mijn carrière op de baan af te sluiten. Ik zal de baanwedstrijden gaan missen..."

Farah werd op de baan vier keer olympisch kampioen en zes keer wereldkampioen.