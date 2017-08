Amerikaanse staat Texas bereidt zich voor op orkaan Harvey

In de Amerikaanse staat Texas bereiden miljoenen mensen zich voor op de komst van orkaan Harvey. Die is nu nog categorie 1, de lichtste orkaancategorie, maar de verwachting is dat hij doorgroeit tot categorie 3.

Over ongeveer 24 uur komt Harvey aan land, zo'n 160 kilometer ten zuiden van Houston. In Texas is het dan nacht.

Het is bijna 12 jaar geleden dat er zo'n zware orkaan aan land kwam in de VS. In 2005 leidde Wilma tot 22 doden in Florida. Ook op Haïti, Cuba, Jamaica en in Mexico kwamen toen mensen om het leven.

In zeven plaatsen in Texas hebben tienduizenden mensen het bevel gekregen een veilig heenkomen te zoeken. In een nog wijdere regio is er alleen een advies om te vertrekken. In Corpus Christi, de grootste stad in de omgeving, zijn uit voorzorg tien ernstig zieke kinderen overgeplaatst naar een ziekenhuis in Fort Worth, 650 kilometer verder.

Verwacht wordt dat de orkaan gepaard gaat met veel regen. Ook Houston, de vierde stad van de VS, krijgt te maken met extreme regenval en overstromingen. Inwoners krijgen het advies voor ongeveer een week eten en drinken in huis te hebben.