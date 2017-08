De sport van vrijdag bij de NOS

De week van de waarheid breekt aan voor het Nederlands elftal. Om de kans op deelname aan het WK voetbal volgende zomer in Rusland levend te houden moet Oranje een goed resultaat halen tegen zowel Frankrijk (donderdag 31 augustus in Parijs) als Bulgarije (zondag 3 september in de Arena). Vandaag maakt bondscoach Dick Advocaat op een persconferentie in Zeist zijn selectie voor die twee wedstrijden bekend.

Die persconferentie is vanaf 12.00 uur rechtstreeks te volgen op NOS.nl. Vanzelfsprekend komt Advocaat met zijn vooruitblik naar beide WK-kwalificatieduels ook terug in onze andere uitzendingen, zoals Nieuwsuur en Studio Sport Eredivisie. In die laatste uitzending is ook een samenvatting te zien van NAC-Sparta.

En Vitesse krijgt vandaag te horen welke clubs de tegenstander zullen zijn in de poulefase van de Europa League. De loting daarvoor is om 13.00 in Monaco. Dat nieuws zal zo snel mogelijk na de loting op NOS.nl te lezen zijn.

EK hockey en EK volleybal

Het Nederlands hockeyelftal maakt jacht op de Europese titel. Om 20.00 uur speelt Nederland de halve finale tegen Engeland. De wedstrijd is live te zien op NPO 3 en NOS.nl. De uitzending begint om 19.30 uur, wanneer presentator Jeroen Stomphorst eerst gaat voorbeschouwen met Marc Lammers en voormalig Oranje-doelman Ronald Jansen.

Eerder op de dag, om 17.00 uur, treffen België en Duitsland elkaar in de andere halve finale. Dat duel is live te zien op NOS.nl en NPO Sport.

In Polen is donderdag het EK volleybal voor mannen van start gegaan. Vandaag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd. Om 17.30 uur is Turkije de tegenstander. Een live-verslag is te zien op NOS.nl. Het commentaar bij de wedstrijd is van Maarten Tip.

Vuelta

In de Vuelta staat de zevende etappe op het programma. Het peloton rijdt van Llíria naar Cuenca, een etappe van 207 kilometer zonder noemenswaardige klimmetjes. Het koersverloop is vanaf 12.30 uur te volgen in een liveblog op NOS.nl en beelden van de etappe zijn vanaf 16.00 uur te zien op NOS.nl.