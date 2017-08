Eerste Amerikaan geëxecuteerd met nieuw verdovingsmiddel

Florida heeft een terdoodveroordeelde geëxecuteerd met behulp van een nieuw verdovingsmiddel. Het is de eerste keer dat in de Verenigde Staten het middel etomidate is gebruikt bij een executie.

Het nieuwe middel was goedgekeurd door een rechter, maar op dat besluit kwam kritiek omdat nog niet bewezen was of het de gevangene goed zou verdoven.

De 53-jarige Mark Asay kreeg de doodstraf voor twee racistische moorden in 1987. De voltrekking verliep rustig. Een paar minuten nadat hij de verschillende injecties had gekregen, was hij dood.