Cheers-acteur Jay Thomas overleden

De Amerikaanse acteur Jay Thomas is op 69-jarige leeftijd overleden aan kanker. Thomas werd in de jaren 80 en 90 bekend door rollen in de hitseries Cheers en Murphy Brown.

In Cheers was hij Eddie LeBec, de man van barvrouw Carla. Voor zijn rol als Jerry Gold in Murphy Brown won hij twee Emmy's. Daarop kreeg hij een hoofdrol in zijn eigen sitcom: Love & War.