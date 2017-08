Nederland wint ook derde duel en nadert WK

De Nederlandse volleybalsters hebben op het WK-kwalificatietoernooi ook hun derde duel gewonnen. Oranje versloeg in het Topsportcentrum in Rotterdam Tsjechië in drie sets: 25-18, 25-22 en 25-18.

De formatie van coach Jamie Morrison won de eerste set simpel na een droomstart. In het tweede bedrijf was het krachtsverschil kleiner, maar met vijf punten op rij sloeg Oranje halverwege een gat dat beslissend bleek. Tsjechië stond ook in de derde set met 8-7 voor, maar na een servicebeurt van Yvon Beliën en Lonneke Sloëtjes kwam Oranje op 16-10 en was de buit binnen. Sloëtjes werd topscorer met 21 punten.

Eerder dit toernooi werden Griekenland en België al verslagen. Nederland kan zich komende zaterdag verzekeren van deelname aan het WK. Dan moet het afrekenen met Slovenië.