Pluimveesector teleurgesteld na fipronildebat

Pluimveehouders kijken terug op een voor hen teleurstellende dag. Het debat over de fipronilaffaire in de Tweede Kamer heeft niet gebracht waarop ze hoopten: compensatie van de schade die ze lijden door de eiercrisis.

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders is dan ook niet tevreden. "Er was wel heel weinig aandacht voor de acute problemen van de pluimveehouders. De toekomst van deze bedrijven is onzeker. De bedrijven zijn zo hard getroffen, dit is geen ondernemersrisico meer", zegt voorzitter Hennie de Haan tegen Omroep Gelderland.

Onzinmaatregelen

Pluimveehouder Helmus Torsius uit Putten was naar Den Haag gegaan voor het debat, en vindt het een verloren dag. "Zonde van mijn tijd. Een dag verprutst door hier te zitten, zonder nieuwe feiten te horen." Tijdens het debat werd duidelijk dat boeren hooguit uitstel van betaling van belastingen kunnen verwachten. "Dat zijn onzinmaatregelen. Steun die je terug moet betalen is geen steun", vindt Torsius.

Zijn collega Erik-Jan Versteeg is het daarmee eens. "Het zijn toezeggingen waar je niks aan hebt. Dit lost de problemen niet op."

Eigen verantwoordelijkheid

Staatssecretaris Van Dam zei in het debat dat er van een compensatieregeling "een ongekende precedentwerking zou uitgaan". Hij vindt dat de overheid geen vergoeding kan geven aan bedrijven die schade lijden door frauduleuze praktijken van anderen.

Ook zei hij dat kippenboeren hun verantwoordelijkheid hadden moeten nemen als voedselproducent. "Je mag er geen genoegen mee nemen als er een bedrijf komt met een wondermiddel en zegt dat de ingrediƫnten het geheim van de smid zijn", aldus Van Dam.

Dat is te gemakkelijk, vindt Hennie de Haan van de NVP. "Natuurlijk heeft de pluimveesector een verantwoordelijkheid. Maar de overheid heeft zelf tot twee keer toe een tip gehad, maar heeft de sector niet ingelicht." Pluimveehouder Versteeg heeft hetzelfde gevoel. "Moeten we dan op ons erf een lab gaan neerzetten om alles te testen? Onbetaalbaar en niet te doen."