'Zuur einde' voor badmintonduo Muskens/Piek op WK

"Dit is het dan. Dat is wel zuur zo", zegt Selena Piek terwijl ze onderweg is naar het vliegveld in Glasgow. Woensdagavond speelde Piek haar laatste wedstrijd met haar dubbelpartner Eefje Muskens op de WK badminton. Maar in de tweede game moest ze de wedstrijd staken met een achillespeesblessure.

"Ik voelde meteen in de eerste game al een hele scherpe pijn in mijn pees. Je wil niet zo eindigen, maar het had ook geen zin om door te spelen. Ik wilde Eefje een waardig afscheid geven, ons eigenlijk. Het is jammer dat het op deze manier eindigt, maar ik kom terug van een blessure en dan wil ik ook geen risico nemen. Het is balen", zegt Piek.