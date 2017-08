Handgranaat gevonden in Amsterdams portiek

In een portiek aan de Amstelstraat in Amsterdam is een handgranaat aangetroffen.

Volgens een politiewoordvoerder waren medewerkers van de reinigingsdienst vanochtend bezig met het schoonspoelen van de straat toen ze in de portiek iets zagen wat ze niet vertrouwden. Het bleek na onderzoek om een handgranaat te gaan.

Experts zijn bezig het explosief weg te halen. De omgeving van de Amstelstraat is afgezet. Ook het tramverkeer heeft daar hinder van. Hoelang de politie nodig heeft om het explosief weg te halen kan een woordvoerder momenteel niet zeggen.

Het is nog onduidelijk wie de handgranaat heeft achtergelaten en waarom.