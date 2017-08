Geen Europa League voor Ajax? 'Het mag gewoon echt niet gebeuren'

Matthijs de Ligt gaat er vanavond tegen Rosenborg BK alles aan doen om een historische uitschakeling voor de Amsterdammers te voorkomen. Ajax moet in Trondheim een 1-0 nederlaag wegpoetsen om zeker te zijn van de groepsfase van de Europa League.

"We móeten de Europa League halen. Ik vind dat we als Ajax zijnde sowieso Europees voetbal moeten spelen. Het is al een hele tijd geleden dat dat niet zo was."

En daar heeft De Ligt geen woord aan gelogen. Sinds 1966 ontbrak Ajax slechts één seizoen in Europa. Dat was niet op sportieve gronden, maar vanwege een straf. De Amsterdammers waren in de jaargang 1990-1991 uitgesloten door de UEFA. En voor het eerst in 52 jaar kan het zijn dat zowel Ajax als PSV niet actief is in Europa.

Voor PSV eindigde het Europese seizoen drie weken geleden al. De Eindhovenaren verloren in de derde voorronde van de Europa League van het Kroatische NK Osijek. De uitschakeling betekende het eind van een reeks van 43 seizoenen op rij waarin PSV actief was in een Europees hoofdtoernooi.