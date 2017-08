Echte vanille fors duurder na orkaan

De prijs van vanille is de afgelopen tijd meer dan verdubbeld. In 2016 kostte een kilo gefermenteerde vanillebonen nog zo'n 250 dollar, nu is dat 515 dollar.

Die hoge prijs komt onder meer door een orkaan die in maart over Madagaskar raasde. Het Afrikaanse eiland is goed voor zo'n 80 procent van de wereldproductie aan natuurlijke vanille.

"We verwachten dat de vanille-oogst in Madagaskar dit jaar ongeveer een kwart minder zal zijn door die orkaan", zegt Bouwe de Vries, manager van Nielsen-Massey Vanillas in Leeuwarden. In de fabriek in Friesland maken ze vanille-extract voor de Europese en Afrikaanse markt.

Er is in juni al geoogst, maar de precieze opbrengst wordt later dit jaar pas duidelijk. Nu worden de vanillebonen nog gedroogd en gefermenteerd in Madagaskar, daarna worden ze pas geƫxporteerd.

Natuurlijk vs. kunstmatig

Voor de orkaan steeg de vanilleprijs ook al, doordat speculanten voorraden opbouwden in verwachting van een prijsstijging. Ook is er internationaal meer vraag naar natuurlijke ingrediƫnten in plaats van kunstmatige.

Een vanille-ijsje zal niet meteen onbetaalbaar worden door de gestegen prijzen. Want de grote producenten gebruiken vooral synthetische vanille en die is veel goedkoper.