Toch koeken uit het schap door fipronil-schandaal

Op aandringen van de fabrikant hebben verschillende supermarkten gisteren wafels uit de schappen gehaald omdat ze het luizenbestrijdingsmiddel fipronil bevatten. Volgens het AD gaat het om winkels die zijn aangesloten bij de Superunie, zoals de ketens Emté, Plus, Deen en Coop. Zij verwachten nog meer van zulke stille terugroepacties.

De supermarkten hebben de eigen merk mini-eierwafels en sneeuwwafels uit de schappen gehaald. "Er zijn tal van producten met veel ei erin. Geen idee waar dit gaat eindigen", zegt Wilco Jansen van Emté tegen de krant. Vorige week haalden Franse supermarkten al zeventien soorten Nederlandse wafels uit de verkoop.

Kleine hoeveelheden

Dat de fipronil niet alleen in eieren maar ook koekjes zat, is al langer bekend. Begin augustus werd duidelijk dat het gaat om kleine hoeveelheden die niet gevaarlijk zijn voor consumenten.

De fipronil-affaire begon in de pluimveesector. Bij de bestrijding van bloedluizen bij kippen werd het verboden anti-luismiddel fipronil gebruikt. Dat kwam via de kippen in de eieren.