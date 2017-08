Nederlandse slachtoffers Barcelona terug in eigen land

De Nederlandse slachtoffers van de aanslag in Barcelona zijn weer terug in Nederland. Ze vlogen in een medisch transportvliegtuig van Barcelona naar Antwerpen en zijn vervolgens per ambulance naar Nederland gebracht.

Het gaat volgens RTV Oost om een vrouw uit Dedemsvaart en een meisje van 16 uit Ommen. Ze worden in een Nederlands ziekenhuis verder behandeld. De derde Nederlandse gewonde, een man uit Dedemsvaart, werd eerder deze week al uit het ziekenhuis in Spanje ontslagen.

Het meisje uit Ommen was met een familie uit Dedemsvaart op reis, meldde RTV Oost eerder. Ze brak bij de aanslag beide benen en lag enige tijd op de intensive care. Welk letsel het echtpaar uit Dedemsvaart opliep, is niet bekend.

Een woordvoerder van de families zegt dat de betrokkenen nu behoefte hebben aan volledige rust om goed te kunnen genezen. "Daarnaast zullen ze verder gaan met het verwerken van deze enorm traumatische ervaring."

Daarbij krijgen ze ondersteuning van Slachtofferhulp.