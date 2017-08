Scheldkanonnade kost Griezmann twee duels

De scheldkanonnade afgelopen zaterdag richting scheidsrechter Juan Martinez Munuera is Antoine Griezmann duur komen te staan. De steraanvaller van Atl├ętico Madrid is voor twee duels geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met Girona (2-2).

De Fransman kreeg de gele kaart van de scheidsrechter vanwege een schwalbe. Daar was Griezmann het niet mee eens en dat liet hij verbaal merken.

De aanvaller mist nu de duels met Las Palmas en Valencia. Atl├ętico kan nog in beroep gaan.

Beroep Ronaldo afgewezen

Stadgenoot Real Madrid ging in beroep tegen de schorsing van Cristiano Ronaldo, maar dat werd dinsdag afgewezen. De Portugese vedette kreeg in de strijd om de Spaanse Supercup twee keer geel, waarna hij uit frustratie de scheidsrechter een duw gaf. Het kwam hem om vijf duels schorsing te staan.