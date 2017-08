Vrouw krijgt taakstraf voor afbeelden Rutte met strop

De vrouw die premier Rutte op Facebook met de dood bedreigde door hem met een strop af te beelden, krijgt een week voorwaardelijke cel en een taakstraf van veertig uur. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Het OM had die straf ook geƫist.

De vrouw had Rutte op Facebook afgebeeld met een strop om zijn nek. Daar schreef ze bij: "Als we Sylvana niet op mogen hangen, dan hangen we toch deze klootzak op? De hoofdveroorzaker".

Verwerpelijke daad

De rechtbank spreekt in het vonnis van een "verwerpelijke doodsbedreiging".

"Een dergelijke doodsbedreiging is niet acceptabel. Hoe oneens iemand het ook is met een politicus, dit is een verwerpelijke manier om daaraan uitdrukking te geven."

De rechtbank heeft meegewogen dat Facebook een "laagdrempelig medium is met een groot publiek bereik. Dit bericht kan gevoelens van onveiligheid en onrust teweeg brengen."

Spijtbetuiging

De vrouw was niet bij het vonnis aanwezig.

Haar advocaat liet aan RTL Nieuws weten dat ze spijt heeft en hem niet echt dood wilde hebben.