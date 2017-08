Zeker dertig doden bij luchtaanvallen in Jemen

Bij twee luchtaanvallen in Jemen zijn zeker dertig mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond.

De aanvallen vonden plaats iets ten noorden van de hoofdstad Sanaa. De meeste slachtoffers zaten in een hotel dat bij een van de aanvallen werd geraakt. Het hotel staat vlak bij een checkpoint van de Houthi-rebellen, die een deel van Jemen in handen hebben.

Volgens de rebellen is de aanslag uitgevoerd door de internationale coalitie die met luchtaanvallen de regering weer in het zadel probeert te krijgen. De alliantie wordt geleid door Saudi-Arabiƫ. De coalitie heeft nog niet gereageerd op de berichten over de aanvallen.

Burgeroorlog

In Jemen woedt sinds 2015 een bloedige burgeroorlog. Houthi-rebellen slaagden erin om grote delen van het land te veroveren. Ze bezetten een gebied in het westen van het land, waar ook de hoofdstad Sanaa in ligt.

Volgens de Verenigde Naties kostte de burgeroorlog al aan duizenden mensen het leven. Drie miljoen mensen zijn gevlucht voor het geweld.