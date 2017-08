Coach Nice: wedstrijd kwam te vroeg voor Sneijder

Wesley Sneijder moet zich met Nice na de nederlaag tegen Napoli in de play-offs van de Champions League gaan richten op de Europa League. Trainer Lucien Favre zag dat Sneijder, die pas sinds 6 augustus onder contract staat bij de club, zijn stempel nog niet op de wedstrijd kon drukken.

Favre: "Wesley is net bij ons begonnen en doet het gewoon goed. Bij zijn debuut tegen Guingamp het afgelopen weekeinde was ik zeer tevreden over hem. Maar hij heeft tot nu toe weinig gespeeld en getraind. Om er dan een paar dagen later tegen Napoli weer helemaal klaar voor te zijn, is ondoenlijk. De wedstrijd kwam voor Wesley net iets te vroeg."

Over een andere sterspeler van Nice, Mario Balotelli, was Favre minder te spreken. "Hij wekte niet de indruk helemaal bij de les te zijn. Eerlijk gezegd had ik hem eerder moeten wisselen."