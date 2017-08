Vandaag even geen lente-achtige zomer, maar échte zomer

Klaassen: "Wat we missen is een periode met volop zon en geen neerslag, een paar dagen achter elkaar. Dat ontbreekt. Het is wat aan de wisselvallige kant, maar er zitten ook goede dagen tussen."

Vandaag is zo'n goede dag. "Het wordt een heel mooie dag. In het zuiden kan het zelfs 30 graden worden. Daar is niks lente-achtigs aan, dat is gewoon zomers. Vanmiddag kan er lokaal een onweersbui vallen. Maar ik verwacht geen zware buien."