Milieudefensie in kort geding: snel maatregelen voor schonere lucht

Volgens Milieudefensie doet de overheid al jaren niets om de lucht schoner te maken, hoewel steeds duidelijker wordt hoe schadelijk vooral fijnstof is voor de gezondheid. De wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt de uitlaatgassen van diesels, die veel fijnstof en stikstofdioxide uitstoten, sinds enkele jaren kankerverwekkend.

Hiermee zet Nederland "willens en wetens onze gezondheid op het spel". Milieudefensie voelt zich gesteund door de Europese Commissie, die de luchtkwaliteit in Nederland zorgwekkend vindt.

De overheid stelt hier tegenover dat de luchtkwaliteit de afgelopen veertig jaar spectaculair is verbeterd en dat de normen op slechts een beperkt aantal plekken niet worden gehaald. Ook stelt de overheid dat de Europese richtlijn niet zonder meer naar nationale maatregelen kan worden vertaald.

Urgenda

Eerder dwong de milieubeweging in Groot-Brittanniƫ en Duitsland via de rechter een actiever beleid tegen de luchtvervuiling af. In Nederland dwong Urgenda in 2015 bij de rechter meer maatregelen tegen de uitstoot van broeikasgas af.

Deskundigen menen dat Milieudefensie een sterkere zaak heeft dan Urgenda. Die organisatie baseerde zich namelijk op streefwaarden uit internationale verdragen, terwijl Milieudefensie zich baseert op harde EU-normen voor de uitstoot waar Nederland zich aan moet houden.

Milieudefensie kan overigens geen concrete maatregelen afdwingen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid of het verbieden van (oude) dieselauto's. Diverse grote Europese steden, waaronder Parijs, Madrid en Athene, gaan diesels binnen enkele jaren verbannen.