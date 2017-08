Irving vertrekt naar Celtics, Cavaliers krijgen Thomas

Basketballer Kyrie Irving zet zijn loopbaan voort bij Boston Celtics. Hij komt over van Cleveland Cavaliers, dat daar sterspeler Isaiah Thomas, Ante Zizic, Jae Crowder en een eerste keuze bij de draft van 2018 voor terugkrijgt.

Irving had een transfer aangevraagd, omdat hij bij de kampioen van 2016 niet langer in de schaduw van LeBron James wilde spelen.

"Hij is een NBA-kampioen, een olympisch kampioen, een viervoudig all star en wij denken dat zijn beste jaren nog moeten komen", aldus Celtics-voorzitter Danny Ainge over de 25-jarige point guard.

Conference-finale

De Celtics verloren afgelopen NBA-seizoen met 4-1 de Conference-finale van de Cavaliers. Thomas, het hele seizoen de uitblinker bij de Celtics, kwam in die ontmoeting door een heupblessure alleen de eerste twee duels in actie.