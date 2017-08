Sparta haalt met Holst weer een Deense verdediger

Sparta Rotterdam heeft de Deen Frederik Holst vastgelegd. De 22-jarige rechtsback tekent voor drie seizoenen en komt transfervrij over van Bröndby IF.

"Frederik is een speler die al jaren in de Deense jeugdelftallen speelt en op het EK van afgelopen zomer basisspeler was bij Jong Denemarken", licht trainer Alex Pastoor toe.

Ervaring

Holst brengt ondanks zijn 22 jaar redelijk wat ervaring met mee naar Het Kasteel. Hij speelde voor Bröndby onder meer 120 competitieduels en 15 wedstrijden in de Europa League.

Sparta, dat het eredivisieseizoen begon met een 3-0 nederlaag bij VVV-Venlo en een 1-1 gelijkspel thuis tegen PEC Zwolle, voegde afgelopen weekend al de Deense linksback Nicholas Marfelt aan de selectie toe. Hij wordt gehuurd van het Deense SønderjyskE.