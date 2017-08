Ongewoon in Afrika: mysterieuze Dos Santos sterft liever niet op troon

Voor een president die 38 jaar aan de macht was, is Jose Eduardo dos Santos een opvallend mysterie gebleven voor de bewoners van Angola. Dos Santos is geen volksmenner die met opzwepende speeches zijn volk aan zich bond. Hij gaf liever geen interviews en regeerde zijn land van achter de schermen, stilletjes, geheimzinnig.

De verkiezingen vandaag zouden een eind moeten maken aan het Dos Santos-mysterie: hij treedt vrijwillig terug en heeft het leiderschap van regeringspartij MPLA overgedragen aan een opvolger: de saaie bureaucraat Joâo Lourenço, voormalig minister van Defensie.

Machtswissel

Het is ongewoon voor een Afrikaanse leider om zo'n stap opzij te maken, veel collega's sterven liever op de troon. Maar het wordt steeds minder ongewoon op dit continent.

Eind vorig jaar erkende Gambia's president Yahya Jammeh na 23 jaar presidentschap zijn verlies na verkiezingen, hoewel hij maanden later pas na grote militaire druk van buurlanden zijn ontslag indiende. Dos Santos pakt het slimmer aan: hij geeft de macht in handen van een man die al tientallen jaren vlak achter hem aanloopt.

De saaie Lourenço, is zijn veilige keuze. Zijn partij diende een wetsvoorstel in dat Dos Santos levenslange immuniteit moet geven tegen vervolging. Dos Santos wil emeritus president worden, een president buiten dienst. Hij heeft die bescherming wel nodig.