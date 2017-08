Wekdienst van 23 augustus: dit gebeurde terwijl je sliep

​Feestje pakken voor je naar je werk gaat? Het kan in Amsterdam

Om half zes wakker worden op een yogamatje, om half zeven de dansvloer op en twee uur later, hup, naar kantoor. Dat is het idee van Daybreaker, een ochtendfeest dat vandaag voor het eerst gehouden wordt in Amsterdam.

Het concept komt uit New York, waar het vrij gebruikelijk is om in de (heel vroege) ochtend allerlei activiteiten te ondernemen. Ook in de hoofdstad lijken er genoeg vroege vogels te zijn die warm lopen voor een feestje: de eerste editie is uitverkocht.