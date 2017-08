'Nederlandse bedrijven verkopen besmet graniet uit India'

Nederlandse bedrijven verkopen natuursteen uit Indiase groeves waar kinderarbeid is vastgesteld, schrijft Trouw. Ook werken in die mijnen arbeiders die schulden hebben bij hun werkgever waardoor ze kwetsbaar zijn voor schuldslavernij. Onderzoek van de Landelijke India Werkgroep, Stop Kinderarbeid en Kerk in actie heeft dat aan het licht gebracht.

De drie betrokken bedrijven zijn Michel Oprey & Beisterveld, Jetstone en Kerasom. In een reactie zeggen ze dat ze al maatregelen nemen tegen misstanden in de natuursteensector.

300 miljoen

In de Nederlandse natuursteenbranche gaat 300 miljoen euro om en zijn 800 bedrijven actief. Van de meeste bedrijven is onduidelijk waar ze inkopen. India is de grootste exporteur van graniet ter wereld.

De onderzoekers hebben 22 steengroeven in de Indiase deelstaten Andra Pradesh, Karnataka en Telangana onderzocht. Ze hebben 172 werknemers ondervraagd. Bij zeven groeven was sprake van kinderarbeid en bij negentien groeven een vorm van schuldslavernij.

Schuld

Bij schuldslavernij krijgen werknemers een voorschot of een lening, bijvoorbeeld voor medische zorg. Ze kunnen dat geld vaak niet terugbetalen en zolang die schuld bestaat, mogen ze niet weg bij het bedrijf.

Een deel van het probleem voor de buitenlandse granietinkopers wordt veroorzaakt doordat zij kopen bij tussenpersonen. Het is vaak niet duidelijk met welke groeven die dan weer zaken doet.

Directeur Van den Heuvel van keukenbladenleverancier Jetstone noemt het in Trouw teleurstellend dat drie bedrijven die hun best doen om verantwoord te werken nu te kijk worden gezet. De meeste bedrijven in de branche doen volgens hem helemaal niets om de omstandigheden in de steengroeven te verbeteren.