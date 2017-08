Hoge celstraf voor programmeur die Amerikaanse loterijen manipuleerde

Een Amerikaanse computerexpert die zijn broer jarenlang stiekem de winnende loterijgetallen doorspeelde is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Eddie en Tommy Tipton wisten in vier Amerikaanse staten 2,2 miljoen dollar bij elkaar te 'winnen', onder meer in de Megabucks loterij in Wisconsin en de Hot Lotto in Oklahoma.

Eddie Tipton werkte vanaf 2003 voor de Multi-State Lottery Association, een bedrijf uit Iowa dat de computers levert voor loterijen in meer dan dertig staten. Tipton was een van de programmeurs van de computercode voor een aantal loterijen.

Hij manipuleerde die zodanig dat hij wist welke getallen er op bepaalde dagen getrokken zouden worden. Die getallen gaf hij door aan zijn broer Tommy en een goede vriend. Voor hen was het daarna een koud kunstje om de gekregen informatie te gelde te maken.

14 miljoen

Het bedrog ging jarenlang goed tot 2010. Toen probeerde broer Tommy in Iowa een lot te verzilveren waarop de jackpot van 14 miljoen dollar was gevallen. Om niet op te vallen deed hij de claim anoniem namens een off-shore bedrijf in Belize.

De loterijorganisatie vertrouwde het niet en startte een onderzoek. Dat leidde naar de winkel waar het lot was gekocht en uiteindelijk tot de beide broers.

In 2015 werd Eddie Tipton veroordeeld tot tien jaar cel voor fraude. Hij werd vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. Zijn celstraf is nu veel hoger uitgevallen, maar het is niet waarschijnlijk dat hij de volle mep moet uitzitten. Volgens het OM in Iowa kan hij al na drie jaar een aanvraag doen voor vervroegde vrijlating.

Tipton zei tegen de rechter dat hij de 2,2 miljoen dollar zal terugbetalen, al voegde hij eraan toe dat hij nog niet wist hoe. Hij gaf aan dat hij van plan was om in de gevangenis een bijbelstudie te volgen in de hoop daarna een baan in die richting te vinden.