Twee arrestaties in Marokko vanwege link met aanslagen Spanje

In Marokko zijn twee mannen opgepakt in verband met de aanslagen in Spanje. Dat meldt de staatstelevisiezender 2M. Beide verdachten werden zondag al opgepakt en zouden de aanslagplegers kennen.

Een verdachte is een 28-jarige man uit Nador, vlak bij de Spaanse enclave Melilla. Hij heeft 12 jaar in Barcelona gewoond en wordt verdacht van banden met Islamitische Staat. Hij zou de aanslagen van donderdag hebben toegejuicht op Facebook.

De man zou zelf een aanslag op de Spaanse ambassade in Rabat hebben voorbereid. Over dat plan zijn geen details bekendgemaakt.

De tweede verdachte is opgepakt in Oujda, niet ver van de grens met Algerije. Hij is een inwoner van de Spaanse plaats Ripoll, waar een aantal van de leden van de terreurcel ook vandaan komt. Het is niet bekendgemaakt waar hij van wordt verdacht.