Executie Missouri vlak voor uur U opgeschort vanwege twijfel over dna

De gouverneur van de Amerikaans staat Missouri heeft de executie van Marcellus Williams op het laatste moment tegengehouden. De advocaat van Williams was met nieuw dna-bewijs gekomen.

Williams (48) is veroordeeld voor de moord op een vrouw tijdens een inbraak in 1998. Hij zou haar hebben neergestoken. Maar volgens de verdediging is er dna van een onbekend persoon aangetroffen op het mes.

Dat was voor gouverneur Eric Greitens genoeg om een nieuw onderzoek te gelasten. "De doodstraf is de ultieme, permanente straf", zei hij in een verklaring. "Om die te voltrekken moet Missouri vertrouwen hebben in het antwoord op de schuldvraag."

Nul kans

Greitens heeft een commissie ingesteld van vijf gepensioneerde rechters die onderzoek moet gaan doen. Het Openbaar Ministerie zegt dat er een overweldigende hoeveelheid bewijs tegen Williams is en dat er "een kans van nul" is dat hij wordt vrijgesproken.

Mocht Williams wel worden vrijgesproken, komt hij niet vrij. Hij is namelijk ook veroordeeld voor een overval, inbraken en overtredingen van de wapenwet.