Honderden dode vissen in Wijchense Ven

In het Wijchense Ven (Gld.) drijven honderden dode vissen. Omdat de dieren stinken en het geen prettig gezicht is, ruimt het waterschap de karkassen op.

Er zijn watermonsters genomen om te onderzoeken wat de oorzaak is van de massale vissterfte, maar er is al een vermoeden. "Door de droogte staat het water laag", zegt Freek Jochems van het waterschap tegen Omroep Gelderland. "Weinig water warmt snel op en dat zorgt voor algengroei en zuurstoftekort. Onder die omstandigheden gaan de vissen dood."

Het Wijchense Ven heeft geen verbinding met een rivier en is daarom voor zijn waterpeil afhankelijk van regenval. Er is dus weinig te beginnen tegen de vissterfte, zegt Jochems. "Het enige dat helpt is zuurstof aan het water toevoegen, daarvoor moet eigenaar Staatsbosbeheer toestemming geven."

Bijna ieder jaar

Volgens Jochems is het geen unieke situatie. In de zomer is het een stuk droger dan in de rest van het jaar. Ondanks de flinke regenbuien van de laatste weken is het waterpeil op veel plekken laag. "We hebben bijna ieder jaar wel ergens last van vissterfte in dit soort vennen. Het is de eerste keer dat het in het Wijchense Ven is."

Het waterschap denkt tot laat in de avond bezig te zijn met het opruimen van de dode vissen. Morgen moeten ze waarschijnlijk weer opnieuw beginnen omdat er onder deze omstandigheden nog meer vissen zullen sterven.